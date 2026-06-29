Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
La tendenza di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9233 e supporto a 0,9213. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 0,9253.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)