Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

La tendenza di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9233 e supporto a 0,9213. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 0,9253.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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