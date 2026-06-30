Milano 9:15
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Dow Jones 29-giu
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Londra 9:15
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9232, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9216. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9248.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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