Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Seduta in ribasso per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un decremento dello 0,73%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.284. Primo supporto visto a 6.187. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.153.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)