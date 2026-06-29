Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Seduta in ribasso per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un decremento dello 0,73%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.284. Primo supporto visto a 6.187. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.153.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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