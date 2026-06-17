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Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

La giornata del 16 giugno chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,05%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,631, mentre il supporto più immediato si intravede a 160,023. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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