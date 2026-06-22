Milano 17:35
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Dow Jones 19:07
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,02%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 161,577 e primo supporto individuato a 160,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 162,314.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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