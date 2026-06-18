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Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,868. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 160,082. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,654.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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