Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
La giornata del 4 giugno chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,03%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,212, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,548. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,876.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)