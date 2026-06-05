Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

La giornata del 4 giugno chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,03%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,212, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,548. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,876.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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