New York: seduta difficile per Ciena

(Teleborsa) - A picco la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che presenta un pessimo -8,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ciena più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Ciena si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 464,1 USD. Supporto stimato a 423,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 504,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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