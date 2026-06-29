Milano 15:19
51.283 +0,03%
Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:19
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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in maggio

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Crediti consumo Regno Unito (MoM) in maggio
Regno Unito, Crediti consumo in maggio su base mensile (MoM) 1,66 Mld £, in calo rispetto al precedente 1,71 Mld £.

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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