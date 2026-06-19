Milano 12:11
53.083 +0,75%
Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
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Londra 12:11
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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in maggio

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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in maggio
Regno Unito, Vendite dettaglio in maggio su base mensile (MoM) +1,2%, in aumento rispetto al precedente -1% (la previsione era +0,5%).

(Foto: © Eros Erika/123RF)
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