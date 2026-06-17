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Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in maggio
Regno Unito, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +2,8%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +3%).
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