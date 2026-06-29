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Regno Unito, M4 (MoM) in maggio

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Regno Unito, M4 (MoM) in maggio
Regno Unito, M4 in maggio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © plasticperson / 123RF)
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