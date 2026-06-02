Appuntamenti macroeconomici del 2 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 02/06/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -62,7K unità)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (preced. 0,8%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,9 Mld £)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1%)
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