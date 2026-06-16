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Cina, produzione industriale a maggio accelera oltre le attese a +4,5%

Rallentano le vendite al dettaglio

Economia, Macroeconomia
Cina, produzione industriale a maggio accelera oltre le attese a +4,5%
(Teleborsa) - Gli ultimi dati sull’attività cinese pubblicati martedì dall'ufficio statistico nazionale hanno offerto quadro misto.

La produzione industriale è aumentata del 4,5% su base annua a maggio, superando le aspettative del 4,4% e accelerando rispetto all’incremento del 4,1% del mese precedente.

Le vendite al dettaglio, un indicatore chiave dei consumi, sono diminuite dello 0,6% rispetto alle stime degli analisti di un calo dello 0,3%, invertendo anche la rotta rispetto all’aumento dello 0,2% di aprile.

Rallentano anche gli investimenti in infrastrutture, che sono diminuiti del 4,1%, ben al di sopra delle aspettative di un calo del 2,3%, e dopo il -1,6% registrato ad aprile. Si tratta del peggior rallentamento dalla metà del 2020.

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
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