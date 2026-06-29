Uk, massa monetaria M4 in aumento meno delle attese a maggio, frenano i prestiti ai privati

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è aumentata dello 0,1% nel mese di maggio 2026, dopo il +0,2% registrato il mese precedente e rispetto al +0,2% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,662 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 1,713 miliardi del mese precedente (rivisiti da 1,859 miliardi).



I prestiti netti ai privati evidenziano un calo a 4,6 miliardi, contro le attese degli analisti che si aspettavano un valore di 6,0 miliardi, rispetto ai 6,2 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare 2,89 miliardi rispetto ai 4,44 miliardi precedenti (rivisiti da 4,37 miliardi).



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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