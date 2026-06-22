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Eurozona, fiducia consumatori in miglioramento e sopra attese a giugno

Economia, Macroeconomia
Eurozona, fiducia consumatori in miglioramento e sopra attese a giugno
(Teleborsa) - Segnali di moderato miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a giugno. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, ma in risalita a -17,7 punti rispetto ai -19 di maggio.

Il dato è anche migliore delle attese degli analisti (-18 punti).

Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -17 punti (+1,2 punti percentuali rispetto al precedente).

(Foto: © iloveotto/123RF)
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