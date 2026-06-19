Giappone: inflazione accelera a maggio, core in linea con attese

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di maggio. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita dell'1,5% su anno, contro l'1,4% registrato ad aprile.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,5% dopo il +0,3% del mese precedente, mentre quello destazionalizzato fa segnare un +0,4% dopo il +0,1% precedente.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato all'1,4% a livello tendenziale, in linea con le attese e con l variazione del mese precedente.

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