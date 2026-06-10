USA, inflazione accelera a maggio come da attese al 4,2% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti cresce come da attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di maggio, un aumento dello 0,5% su base mensile, in linea con il consensus, dopo il +0,6% del mese precedente.



Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 4,2%, in linea con le attese, rispetto al +3,8% del mese precedente.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, inferiore al +0,3% stimato dal mercato, dopo il +0,4% di aprile. La crescita tendenziale si attesta al +2,9%, come indicato dagli analisti, dal 2,8% del mese precedente.



(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

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