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Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con un ribasso dell'1,97%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 74,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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