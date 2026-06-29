ICOP annuncia Ops su Trevi con un premio del 20%

Creare un campione industriale nelle fondazioni speciali e nell’ingegneria del sottosuolo

(Teleborsa) - ICOP ha comunicato di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria (OPS) sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale ammesse alla negoziazione su Euronext Milan. L’Offerta è finalizzata a conseguire l’integrazione strategica tra le due realtà industriali e la creazione di un operatore di rilievo internazionale nel settore delle fondazioni speciali e dell’ingegneria del sottosuolo. ICOP intende conseguire la revoca delle azioni di Trevi dalla quotazione su Euronext Milan (“Delisting”).



L’operazione configura un reverse take over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti EGM.



Il nuovo gruppo integrato potrebbe contare, su base pro-forma 2025, su ricavi superiori a 1 miliardo di euro e un backlog combinato superiore ai 2 miliardi. ICOP stima che il perfezionamento dell'operazione permetterà di generare sinergie a regime, a decorrere dal 4° anno dal perfezionamento dell’Offerta, comprese tra 120–140 milioni di ricavi addizionali annuali e tra 55–75 milioni di EBITDA all’anno.



L’Offerta avrà a oggetto un massimo di 65.578.216 azioni ordinarie dell’Emittente rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie di Trevi. Per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all’Offerta, ICOP riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 0,133 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione. Pertanto, per ogni 1.000 Azioni Trevi portate in adesione all’Offerta saranno corrisposte 133 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione.



Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dell’Offerente rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026 (ultimo giorno di borsa aperta anteriore alla data della Comunicazione 102) pari a 31,300 euro, il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a 4,163 euro per ciascuna Azione Trevi e, pertanto, incorpora un premio pari al 20,1% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Trevi rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026 (pari a 3,467 euro).













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