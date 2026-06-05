ICOP, Equita avvia la copertura con rating HOLD e target price a 34,5 euro

(Teleborsa) - Equita ha avviato la copertura di ICOP , gruppo ingegneristico quotato su Euronext Growth Milan, con rating HOLD e target price di 34,5 euro per azione. Il titolo tratta attualmente a 12,2x P/E 2028E, multiplo che secondo gli analisti "riflette già gran parte dei positivi", rendendo non giustificata una raccomandazione più costruttiva, anche considerata la limitata liquidità del titolo.



L'azienda è specializzata in fondazioni speciali e tecnologie trenchless, con il microtunnelling come business chiave. Questo posizionamento di nicchia – con elevate barriere all'ingresso in termini di know-how, attrezzature specializzate e track record esecutivo – secondo Equita supporta un profilo di margini EBITDA strutturalmente più alto (~18-20%) rispetto sia ai general contractor che agli operatori di fondazioni tradizionali.



Il backlog al 2025 ammonta a circa 1,46 miliardi di euro, pari a 2,9x i ricavi 2025, interamente esposto a mercati sviluppati senza esposizione a mercati emergenti o Medio Oriente, con buona diversificazione contrattuale (il progetto più grande rappresenta circa il 10% del backlog). Equita prevede una crescita dei ricavi al 19% CAGR nel periodo 2025-29E e dell'utile netto al 24% CAGR.



I principali driver di valore identificati sono la crescita del microtunnelling in Europa e negli USA, sostenuta dall'invecchiamento delle reti idriche, dalla modernizzazione della rete elettrica e dall'elettrificazione. I lavori marittimi, pur marginali (1% dei ricavi 2025), rappresentano un'opzione aggiuntiva: Equita stima 117 milioni di euro nel 2029E, con la costruzione del Molo VIII nel porto di Trieste come principale catalizzatore.



Per gli analisti il premio di valutazione rispetto ai peers europei delle fondazioni è giustificato dai margini superiori e dalla crescita più forte, ma lo sconto rispetto agli EPC americani rimane appropriato per la minore scala e il track record ancora limitato negli USA.

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