Trevi, Alantra taglia target price con aumento di capitale altamente diluitivo

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a 4,50 euro
per azione (dai precedenti 10 euro) il target price
su Trevi
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, per tenere conto del lancio dell'aumento di capitale
altamente diluitivo da 100 milioni, che vede il supporto da parte di CDP Equity. La raccomandazione
"Buy
" è confermata con l'upside potenziale del 44%.
Gli analisti scrivono che l'annuncio elimina le residue incertezze esecutive relative all'aumento di capitale e segna il passaggio dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione. Sebbene lo sconto sia considerevole, rimane sostanzialmente in linea con le prassi di mercato
per aumenti di capitale di grandi dimensioni e altamente diluitivi e dovrebbe favorire la partecipazione degli azionisti e l'adesione complessiva. "A nostro avviso, l'operazione beneficia ora di un solido quadro di esecuzione e di un'elevata visibilità sul completamento", si legge nella ricerca.
In particolare, l'operazione è fortemente diluitiva a livello nominale, con l'emissione di un massimo di 50 milioni di nuove azioni rispetto agli attuali 15,6 milioni, il che implica che il numero di azioni post-money potrebbe triplicare
. Tuttavia, l'aumento di capitale rafforzerà significativamente il bilancio
del gruppo, ridurrà il rischio finanziario e ne migliorerà la capacità di sostenere la crescita futura e la realizzazione dei progetti. "A nostro avviso, questi benefici compensano in parte l'impatto della diluizione, soprattutto considerando la necessità dell'azienda di ulteriori capitali per raggiungere i propri obiettivi strategici e operativi", viene osservato.
Nel frattempo, l'andamento del business rimane solido
, con un portafoglio ordini del primo trimestre 2026, annunciato la scorsa settimana, pari a 220,1 milioni di euro, in crescita del 58% su base annua, che si traduce in un robusto rapporto ordini/fatturato di 1,9x e porta il backlog a un livello record di 869,8 milioni di euro, il più alto nell'ambito del periodo attuale. L'andamento commerciale si è mantenuto stabile anche dopo la fine del trimestre, con ulteriori 59 milioni di euro di ordini acquisiti ad aprile, portando il portafoglio ordini cumulativo dei primi 4 mesi 2026 a 279 milioni di euro, rispetto ai 179 milioni di euro dei primi 4 mesi 2025.