Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Le tensioni geopolitiche restano al centro dell’attenzione dopo che gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato nel fine settimana di interrompere il loro ultimo scambio di attacchi, ravvivando le speranze che un accordo di pace provvisorio possa reggere dopo diversi giorni di rinnovate ostilità attorno allo Stretto di Hormuz. Sebbene gli ultimi sviluppi abbiano ridotto i timori immediati di un’ulteriore escalation, gli investitori sono rimasti cauti sulla durata del cessate il fuoco.
A Milano, ICOP
ha comunicato che promuoverà
un’offerta pubblica di scambio
volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale
. Per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all’Offerta, ICOP riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 0,133 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione: il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a 4,163 euro per ciascuna Azione Trevi e, pertanto, incorpora un premio pari al 20,1%. L’Offerta è finalizzata a conseguire l’integrazione strategica tra le due realtà industriali e la creazione di un operatore di rilievo internazionale nel settore delle fondazioni speciali e dell’ingegneria del sottosuolo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.059,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,92 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%. Tra i listini europei
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,16%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,29%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.346 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 53.959 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,08%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,24%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+2,83%), ENI
(+1,11%), Saipem
(+0,96%) e Ferrari
(+0,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER Banca
, che ottiene -0,86%.
Contrazione moderata per Banco BPM
, che soffre un calo dello 0,73%.
Sottotono Banca Mediolanum
che mostra una limatura dello 0,60%.
Deludente Unicredit
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Alerion Clean Power
(+1,89%), Technoprobe
(+1,88%), Cembre
(+1,47%) e Carel Industries
(+1,18%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli
, che prosegue le contrattazioni a -5,31%.
In rosso D'Amico
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,97%.
Spicca la prestazione negativa di ENAV
, che scende dell'1,54%.
Fiacca Banca Ifis
, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Lunedì 29/06/2026
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,8%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -17,7 punti; preced. -19 punti).