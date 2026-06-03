Trevi, offerta in opzione dall'8 giugno. Domani CdA su prezzo dell'AuCap

(Teleborsa) - Trevi , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha definito il calendario relativo all'offerta in opzione agli azionisti della società delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale. L'avvio dell'aumento di capitale e i relativi termini sono subordinati all'approvazione di un prospetto relativo all'offerta al pubblico e all'ammissione a quotazione delle nuove azioni da parte di CONSOB.



È previsto che: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni, codice ISIN IT0005712580 saranno esercitabili, a pena di decadenza, dall'8 giugno 2026 al 25 giugno 2026 (estremi inclusi); e i diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dall'8 giugno 2026 al 19 giugno 2026 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno offerti dalla società su Euronext Milan entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.



È previsto che il CdA si riunisca in data 4 giugno 2026 per fissare i termini e le condizioni definitivi dell'aumento di capitale, incluso il prezzo.

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