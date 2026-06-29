Intesa Sanpaolo avvia programma di acquisto azioni proprie da 2,3 miliardi

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento per un esborso complessivo massimo di 2,3 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a 800.000.000 azioni, autorizzato dalla BCE e approvato dall’assemblea del 30 aprile 2026 come già comunicato al mercato.



Tale programma di acquisto di azioni proprie, che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato il 6 luglio 2026 e si concluderà entro il 23 ottobre 2026.



Il numero massimo di azioni che verrà acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di maggio 2026 (54.260.512 titoli), ossia i 13.565.128 titoli.



Gli acquisti verranno sospesi durante il periodo di esecuzione della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti, che verrà debitamente annunciato al mercato e

prevedibilmente sarà a settembre 2026.

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