Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 19 milioni di euro dal 22 al 26 giugno

(Teleborsa) - Ferrari ha acquistato, tra il 22 e il 26 giugno, 62.641 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 305,0737 euro, per complessivi 19.110.122,91 euro.



Le operazioni rientrano nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 250 milioni annunciato il 10 aprile 2026, quale seconda tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 3,5 miliardi da eseguirsi entro il 2030.



Dall’inizio di questa Seconda Tranche fino al 26 giugno 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



• 137.925.977,76 Euro per 468.979 azioni ordinarie acquistate su Euronext Milan;



• 34.998.176,45 USD (30.154.155,60 Euro) per 102.681 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 26 giugno 2026, la società deteneva pertanto 17.991.331 azioni proprie ordinarie, al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della società, corrispondenti al 9,28% del totale delle azioni ordinarie emesse a tale data. Includendo le azioni speciali, la società deteneva complessivamente il 9,59% del capitale sociale emesso a tale data.

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