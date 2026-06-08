Intesa Sanpaolo convoca assemblea straordinaria per il 10 settembre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo convoca per il 10 settembre prossimo l’assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



"proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 5,7 miliardi azioni ordinarie, con godimento regolare, prive del valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, il cui prezzo di emissione

sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 8 giugno 2026; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti".

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