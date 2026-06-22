A2A conclude il buyback, acquistate 2,2 milioni di azioni

(Teleborsa) - A2A , facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 10 giugno 2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato tra il 15 e il 17 giugno 2026, complessivamente 1.502.603 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,2536 euro, per un controvalore pari a 3.386.222,00 euro.



A2A ha specificato che, per effetto delle operazioni sopra indicate, il programma di acquisto di azioni proprie avviato il 10 giugno 2026 si considera concluso in data 17 giugno 2026. Nel corso del programma sono state acquistate complessivamente 2.207.603 azioni A2A, al prezzo medio ponderato di 2,2601 euro per azione, per un controvalore complessivo di 4.989.500,00 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti finora effettuati nell’ambito del programma, A2A detiene attualmente in portafoglio 4.478.645 azioni proprie, pari allo 0,1430% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, contenuto ribasso per l' Utility lombarda , che archivia la sessione in flessione dello 0,31%.













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