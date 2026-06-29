La Doria acquista il Gruppo Solana e si rafforza nel settore pomodoro

(Teleborsa) - La Doria, gruppo controllato da Investindustrial e attivo nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta, ha sottoscritto, con Eight Holding One, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza, un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e, indirettamente, delle controllate Suncan e Desco. Il perfezionamento dell'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è atteso entro la fine del mese di settembre 2026.



Il Gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, - con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro - e di altri prodotti vegetali (tra cui frutta, basilico e zucca), che incidono per il restante 9%. Nel 2025 il Gruppo Solana ha registrato un fatturato di circa 90 milioni di euro (esercizio chiuso a giugno 2025).



Solana è stata fondata nel 2001 con sede a Maccastorna, in provincia di Lodi, e nel 2024 è entrata nel segmento dei semilavorati a base di frutta e verdura attraverso l'acquisizione di Suncan (con sede in provincia di Piacenza). Ha inoltre allargato la sua presenza al Centro Italia con l'acquisizione di Desco (con sede in provincia di Latina) nel 2025. Grazie ai tre stabilimenti produttivi il Gruppo Solana ha una capacità complessiva di lavorazione pari a circa 285 mila tonnellate annue e un'area industriale totale di circa 200 mila metri quadrati. L'organico è composto da 46 dipendenti, affiancati da circa 210 stagionali.



L'operazione rappresenta per La Doria una significativa opportunità per rafforzare la propria posizione nel comparto pomodoro, ampliare la rete produttiva e di approvvigionamento nel Nord e Centro Italia e beneficiare dell'accesso a una base clienti industriale diversificata e di alto profilo, con ulteriori opportunità di cross-selling nel canale foodservice. La Doria arriva così a 15 stabilimenti distribuiti sul territorio nazionale: 7 nel Sud, 1 nel Centro e 7 nel Nord.



"Grazie a un percorso di crescita costruito nel tempo con acquisizioni mirate, investimenti industriali e progressiva integrazione delle realtà acquisite, La Doria è oggi in grado di rispondere con sempre maggiore efficacia e flessibilità alle esigenze della Grande Distribuzione e della clientela a livello globale", ha commentato Antonio Ferraioli, AD di La Doria.

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