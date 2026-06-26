Numia acquista la maggioranza di Qromo e si rafforza nel segmento Horeca

(Teleborsa) - Numia, tra gli operatori leader della monetica in Italia, ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house fintech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell'operatività commerciale nel segmento Horeca, in partnership con i soci fondatori di Qromo che manterranno una quota del capitale.



L'operazione, di cui non sono stati comunicati i dettagli finanziari, rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di Numia, nata dalla partnership tra Gruppo BCC Iccrea, FSI e Banco BPM , che individua nel mercato dei software gestionali uno dei principali ambiti di sviluppo strategico per il futuro.



Fondata da Francesco Basile e Paolo Biglioli - che manterranno una partecipazione nel capitale di Qromo e continueranno a guidare la società e il suo sviluppo nella prossima fase di crescita -, Qromo ha sviluppato una piattaforma innovativa che consente agli esercenti del settore Horeca di gestire attraverso un'unica soluzione integrata tutte le principali attività operative: cassa e gestione ordini, POS fisico e Tap to Pay, menu digitale, pagamento al tavolo, fiscalità, analisi statistiche e strumenti di marketing. Attualmente focalizzata sul segmento Ho.Re.Ca., Qromo già serve oltre 1.000 clienti e dispone di una piattaforma facilmente estendibile anche ad altri comparti del commercio e dei servizi.



L'ingresso in Qromo consentirà a Numia di ampliare la propria offerta di servizi dedicati al target esercenti, integrando software gestionali e soluzioni di pagamento in un ecosistema sempre più completo e digitale. La società serve oggi oltre 70.000 bar e ristoranti in Italia, all'interno di un mercato nazionale che conta circa 350.000 esercizi.



"Con questa operazione, che si inserisce in un contesto di mercato in cui l'integrazione tra pagamenti e soluzioni software rappresenta un fattore sempre più strategico per gli esercenti, acceleriamo il percorso di evoluzione di Numia e rafforziamo il nostro posizionamento come partner tecnologico per il commercio", ha dichiarato Fabio Pugini, AD di Numia.



"Con Numia abbiamo trovato un partner industriale con cui accelerare questo percorso, rafforzare la nostra presenza in Italia e prepararci a portare Qromo anche su mercati internazionali", ha dichiarato Francesco Basile, co-founder di Qromo.

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