Mare Group, prima commessa per velivoli a pilotaggio remoto: valore superiore a 1 milione di euro

(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver ricevuto conferma per nuovi ordini strategici in ambito Aerospazio & Difesa, per un valore complessivo di circa 1,05 milioni di euro.



Gli ordini ricevuti, infatti, segnano l’ingresso di Mare Group nel segmento dei velivoli a pilotaggio remoto (RPAS) di dimensioni medio-grandi. Le attività riguardano l’ingegneria di sistema e lo sviluppo di sottosistemi di bordo critici per la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni di un velivolo a pilotaggio remoto. È la prima commessa del Gruppo nel segmento dei velivoli RPAS. L'azienda ha aggiunto che gli ordini sono stati acquisiti da operatori industriali di primaria importanza nazionale e internazionale nel settore Aerospazio & Difesa.



Luigi Di Palma, Direttore Generale di Mare Group, ha dichiarato: "Si tratta di una delle frontiere su cui si gioca la competitività dell’Aerospazio & Difesa europeo: lavorare sui sottosistemi più critici di un RPAS complesso rafforza il ruolo della nostra Azienda nel settore. Dal punto di vista strategico, entrambi gli ordini consolidano la collaborazione con grandi player del settore; l’ingresso nel segmento dei velivoli a pilotaggio remoto, in particolare, colloca Mare Group all’interno di un importante programma aeronautico europeo in fase di sviluppo. Si tratta di un ambito con elevate barriere all’ingresso di natura tecnologica. L’ingegneria dei sistemi a pilotaggio remoto e la loro qualificazione rappresentano due delle direttrici di sviluppo più rilevanti dell’industria europea della difesa. Con questi ordini Mare Group entra operativamente in entrambi gli ambiti".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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