USA, ISM: si rafforza il settore non manifatturiero a maggio e supera le attese
(Teleborsa) - Si rafforza a maggio il settore terziario americano, confermando la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 54,5 punti, dai 53,6 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (53,7 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 57,7 punti da 55,9, mentre quella sugli ordini cresce a 57,3 punti da 53,5 (attese 53,4). Quella dell'occupazione si porta a 47,9 punti da 48 (atteso 48,8). Aumenta anche la componente sui prezzi a 71,3 punti (consensus 70,7).
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