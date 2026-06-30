Londra: si concentrano le vendite su Persimmon
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale costruttore immobiliare britannico, che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Persimmon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Persimmon. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Persimmon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,67 sterline. Primo supporto a 10,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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