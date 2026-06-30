Londra: si concentrano le vendite su Persimmon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale costruttore immobiliare britannico , che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Persimmon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Persimmon . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Persimmon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,67 sterline. Primo supporto a 10,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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