Milano 12:29
51.667 +0,99%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:29
10.593 +1,04%
Francoforte 12:29
24.969 +1,39%

Londra: performance negativa per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Persimmon
Sottotono il principale costruttore immobiliare britannico, che passa di mano con un calo del 2,50%.
Condividi
```