Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che lievita dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Carel Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30,85, mentre il primo supporto è stimato a 29,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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