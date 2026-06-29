Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che lievita dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Carel Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30,4 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30,85, mentre il primo supporto è stimato a 29,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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