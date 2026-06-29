Spagna, inflazione stabile al +3,2% su anno a giugno
(Teleborsa) - L'inflazione spagnola si mantiene su livelli elevati a giugno 2026. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3,2%, uguale al mese precedente e alle attese degli analisti.
L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,6%, dopo il +0,1% di maggio.
L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,6%, uguale al mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,6% contro il +0,1% di maggio.
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