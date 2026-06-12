Spagna, inflazione maggio confermata al +3,2% su anno

(Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Spagna nel mese di maggio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 3,2% su base annuale, come stimato nella prima lettura. Ad aprile, i prezzi avevano registrato un +3,2%.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,1% (+0,1% la prima lettura) in decelerazione rispetto al +2,3% di aprile.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,6% annuale, dopo il +3,6% rivisto del mese precedente (+3,5% la prima lettura) e come stimato nella prima lettura. Su base mensile, il dato segna una variazione dello 0,1% dopo il +0,4% di aprile centrando la prima lettura.

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