UK, inflazione di maggio rallenta più delle attese allo 0,2% m/m, stabile al 2,8% anno

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione nel Regno Unito nel mese di maggio 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), la crescita dell'inflazione è stata del 2,8% su anno (+3% il consensus), in linea ad aprile.



Su base mensile, i prezzi al consumo segnano un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,4% atteso e il +0,7% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,7% di aprile e rispetto al +0,4% atteso. La variazione tendenziale si attesta al +2,6%, contro il +2,7% stimato dagli analisti e dopo il +2,5% di aprile.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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