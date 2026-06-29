USA, la Corte Suprema impedisce a Trump di licenziare Lisa Cook dalla Fed

Il verdetto

(Teleborsa) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di autorizzare il licenziamento immediato di Lisa Cook dal Board of Governors della Federal Reserve da parte del Presidente Donald Trump. Con una votazione di 5 a 4, l'alta corte ha stabilito che Cook può rimanere al suo posto.



Nella sentenza, la Corte Suprema afferma che qualsiasi definizione di "giusta causa", in merito al potenziale licenziamento, in questo contesto deve riflettere lo status e il ruolo storico unici della Federal Reserve. Come le istituzioni che l'hanno preceduta, la Federal Reserve opera deliberatamente a distanza dal normale processo politico, con un bilancio esente dal controllo del Congresso e politiche stabilite non solo dai governatori, ma anche dai rappresentanti delle banche regionali private. "Non solo l'indipendenza, ma anche l'apparenza di indipendenza è fondamentale per la struttura della Federal Reserve", viene sottolineato.



La Corte ha deciso "basandosi esclusivamente sul fatto che il Presidente non ha garantito a Cook le tutele procedurali a cui aveva diritto per legge - si legge - Senza tali tutele, non avrebbe potuto contestare adeguatamente le accuse mosse dal Presidente nei suoi confronti. La Corte non ha bisogno di esaminare l'argomentazione di Cook relativa al giusto processo costituzionale, poiché la sola legge rende improbabile che il Governo prevalga in appello sulla validità delle procedure utilizzate per il licenziamento di Cook".



Secondo i precedenti della Corte, Cook aveva diritto a un preavviso e a un'opportunità di replica prima del suo licenziamento. Quando il Congresso ha istituito la Federal Reserve, ha assegnato ai Governatori un mandato a tempo determinato e ha consentito la rimozione solo "per giusta causa".



Il caso verteva su Lisa Cook, nominata dall'ex presidente USA Joe Biden, il cui mandato di 14 anni nel Board of Governors della Federal Reserve scadrà nel 2038. Cook è la prima donna afroamericana a far parte del Board of Governors della Fed.



Ad agosto 2025, sui social media, Trump ha licenziato improvvisamente Cook. Il presidente ha affermato di avere prove che Cook avesse commesso una frode ipotecaria, ma Cook ha negato le accuse e ha fatto causa all'amministrazione Trump, sostenendo di essere stata licenziata senza giusta causa.

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