Wall Street in rialzo dopo stop ad attacchi USA-Iran, Comcast strappa su piano spin-off

L'andamento

(Teleborsa) - Si muove in rialzo Wall Street, grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente dopo giornate di ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo che le due parti hanno concordato di interrompere gli attacchi, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i colloqui riprenderanno in Qatar martedì.



L'attenzione degli operatori non sarà però solo sul fronte geopolitico in questa settimana: all'incontro annuale dei banchieri centrali in Portogallo, il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, farà il suo debutto pubblico al di fuori degli Stati Uniti; giovedì sarà pubblicato il rapporto mensile sull'occupazione negli Stati Uniti.



Sul fronte delle notizie societarie, Comcast si scinderà in due società quotate in borsa attraverso uno scorporo di NBCUniversal e Sky, separando la propria divisione broadband dal settore dei media e dell’intrattenimento; Rocket Lab ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Iridium Communications, azienda pioniera nel settore della telefonia satellitare, per 8 miliardi di dollari; British American Tobacco sta riducendo di circa un quinto la sua forza lavoro globale, attualmente composta da 47.000 dipendenti; Martin Marietta Materials ha concordato la fusione con il fornitore di materiali edili Lhoist North America in un'operazione del valore di 13,5 miliardi di dollari.



Tra i cambiamenti negli indici, il Nasdaq ha annunciato che Space Exploration Technologies entrerà a far parte dell'indice Nasdaq-100 prima dell'apertura dei mercati di martedì 7 luglio 2026; Gulfport Energy e Mobility Global si appresta ad entrare nell'indice S&P SmallCap 600.



Sul fronte politico, Trump ha detto che la sua amministrazione avrebbe agito immediatamente per garantire che la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook non prendesse decisioni riguardanti il benessere degli Stati Uniti, dopo il rifiuto della Corte Suprema degli Stati Uniti di consentire a Trump di licenziare Cook.



Guardando ai principali indici di Wall Street, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,42%; sulla stessa linea, performance positiva per l' S&P-500 , che continua la giornata in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il Nasdaq 100 (+1,49%); con analoga direzione, buona la prestazione dell' S&P 100 (+0,98%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+3,07%), beni di consumo secondari (+2,57%) e informatica (+0,91%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-2,18%), utilities (-0,82%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,63%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+4,02%), Cisco Systems (+3,20%), Caterpillar (+2,08%) e Visa (+1,82%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication , che continua la seduta con -7,07%. Vendite su Honeywell International , che registra un ribasso del 2,37%. Seduta negativa per United Health , che mostra una perdita del 2,16%. Tentenna Chevron , con un modesto ribasso dell'1,31%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Charter Communications (+11,11%), Applied Materials (+10,82%), Axon Enterprise (+10,47%) e KLA-Tencor (+8,92%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile US , che ottiene -4,99%. Crolla Copart , con una flessione del 4,57%. Vendite a piene mani su Micron Technology , che soffre un decremento del 3,87%. Sotto pressione Thomson Reuters , che accusa un calo del 3,53%.

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