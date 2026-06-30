Milano 9:16
51.383 +0,43%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:16
10.496 +0,11%
24.815 +0,77%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Andamento piatto per l'Eurostoxx 50, che propone sul finale un moderato +0,16%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.261. Primo supporto visto a 6.208. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.185.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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