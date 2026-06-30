Milano 9:17
51.421 +0,50%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
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Londra 9:17
10.499 +0,14%
24.825 +0,80%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 161,979, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 161,808. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 162,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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