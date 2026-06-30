Apollo Minerals, oggi il dual listing dell'australiana a Parigi

(Teleborsa) - Oggi il dual listing di Apollo Minerals Limited su Euronext Growth di Parigi.



La società australiana specializzata nell'esplorazione e nello sviluppo di giacimenti minerari, con importanti progetti di tungsteno, oro e zinco-piombo in Francia e Gabon, è infatti quotata alla Borsa australiana sin dal 2007.



La quotazione di Apollo Minerals è avvenuta oggi 30 giugno 2026 con l'ammissione alla negoziazione delle 1.254.232.823 azioni che compongono il suo capitale azionario.



Al momento dell'ammissione, il prezzo di riferimento delle azioni di Apollo Minerals è stato fissato a 0,0315 euro per azione. La capitalizzazione di mercato era di 39,5 milioni il giorno della quotazione.



Si tratta della 39ª quotazione su Euronext nel 2026, la 15ª quotazione internazionale.



"L'ammissione di Apollo Minerals alla quotazione a Parigi rappresenta un'importante pietra miliare nello sviluppo della Società. In qualità di proprietaria del Progetto Couflens in Francia, riteniamo che Apollo Minerals si trovi in ??una posizione unica per partecipare agli sforzi europei volti a garantire le catene di approvvigionamento di minerali strategici e critici. Non vediamo l'ora di interagire con una base di investitori europei più ampia e di accrescere la consapevolezza del portafoglio di asset di alta qualità della Società, continuando al contempo a crescere e a creare valore a lungo termine per gli azionisti.", ha commentato l'Ad Neil Inwood.

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