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MEF, riapertura dual tranche del BTP a 7 anni e del BTP a 30 anni via sindacato

Finanza
MEF, riapertura dual tranche del BTP a 7 anni e del BTP a 30 anni via sindacato
(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a Banco Santander, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley il mandato per la riapertura dual tranche mediante sindacato del benchmark BTP a 7 anni - scadenza 15 giugno 2033 - e del benchmark BTP a 30 anni - scadenza 1° ottobre 2055. Per il BTP 30 anni, è previsto un importo in emissione non superiore a 5 miliardi di euro (no grow).

Di conseguenza, le aste di BTP a 7 anni e con scadenza superiore ai 10 anni previste per l'11 giugno 2026 non avranno luogo. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.
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