Delfin, rumors: LMDV Capital in contatto con Apollo per alternativa a maxi finanziamento

(Teleborsa) - LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, starebbe sondando ipotesi alternative al maxi finanziamento da 11 miliardi che servirà per rilevare le quote dei fratelli Luca e Paola e salire al 37,5% di Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio a capo di EssilorLuxottica e con partecipazioni in Generali , MPS e UniCredit . Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che, nelle ultime settimane, il tavolo di contrattazione con il pool di banche sulla linea di credito a servizio dell'acquisto del 25% di Delfin avrebbe registrato un rallentamento sia per il risiko bancario sia per la mancata quadratura del cerchio sui termini complessivi dell'operazione.



In particolare, sarebbe stati avviati contatti con il colosso statunitense Apollo Global Management , uno dei maggiori gestori di asset alternativi e fondi di investimento a livello globale. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare pronti all'appuntamento del 30 giugno, quando è in agenda l'assemblea di Delfin.





Condividi

```