Borsa, dal 5 giugno nuove regole su ammissione di azioni di società con altri titoli già quotati

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che entrano in vigore il 5 giugno le modifiche, recentemente approvate da Consob, al Regolamento dei Mercati e alle Istruzioni al Regolamento.



Implementazione Listing Act



Il Listing Act ha introdotto alcune modifiche al Regolamento 2017/1129 in materia di prospetto, prevedendo che le informazioni finanziarie da includere per i titoli di capitale siano relative agli ultimi due esercizi, mentre per i titoli diversi dai titoli di capitale si richiede l'ultimo esercizio annuale.



Documentazione domanda di ammissione per strumenti già quotati



Si rivede la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni di emittenti aventi altri titoli già quotati. In particolare, si interviene per chiarire che: 1) nel caso di emittenti aventi obbligazioni già quotate che richiedano la quotazione di azioni, non è necessario presentare i dati finanziari mentre tutti gli altri documenti devono essere forniti, fermo restando la necessità che l'emittente abbia pubblicato e depositato il numero minimo di bilanci richiesto; 2) nel caso di emittenti aventi azioni di altra categoria già quotate che richiedano la quotazione di azioni di categoria diversa, non sono richiesti i documenti relativi al listing agent nonché le dichiarazioni su SCG e piano industriale e i curricula degli amministratori. Ciò in quanto gli emittenti risultano avere altre categorie di azioni già quotate pertanto si ritiene che alcun dei requisiti di ammissione relativi all'emittente siano già verificati. Non saranno inoltre richiesti i documenti relativi a requisiti già previsti per chi ha azioni quotate (quali ad esempio il contratto SDIR e la relazione di rating); 3) nel caso di emittenti aventi altri titoli già quotati che richiedano la quotazione di warrant, non saranno richiesti i documenti relativi a requisiti già previsti. Si elimina inoltre il riferimento al numero dei sottoscrittori in quanto il requisito della sufficiente diffusione non è richiesto per l'ammissione di warrant.

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