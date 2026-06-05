Euronext snellisce procedure di ammissione con entrata in vigore del Listing Act

(Teleborsa) - Oggi segna una tappa fondamentale per i mercati dei capitali europei, con l'entrata in vigore di disposizioni chiave del Listing Act dell'UE, un insieme di misure che rivedono i regimi relativi al Prospetto informativo e agli abusi di mercato, nonché le norme sull'ammissione dei titoli alle Borse europee.



A questo proposito, Euronext sostiene l'attuazione del Listing Act in tutti i mercati europei, a conferma del suo impegno a semplificare ulteriormente l'accesso ai mercati dei capitali in Europa. Già nell'aprile 2025, Euronext ha introdotto il Prospetto comune europeo per accelerare l'integrazione dei mercati dei capitali e incentivare le IPO in tutta l'Unione europea.



La nuova legislazione europea in materia di quotazioni mira a facilitare l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali europei, in particolare delle piccole e medie imprese. Le modifiche direttamente applicabili includono: la soglia standard di 12 milioni di euro, al di sotto della quale non è richiesto un prospetto informativo; l'adozione dell'inglese come lingua convenzionale per le informative; la creazione di un formato di prospetto standardizzato che sostituisce i modelli nazionali; e la riduzione degli oneri normativi per le società quotate attraverso norme più proporzionate in materia di regolamentazione degli abusi di mercato (MAR). È previsto un ulteriore recepimento a livello nazionale di alcune parti del Listing Act, in particolare per quanto riguarda la riduzione del requisito di flottante al 10%.



In linea con gli Atti Delegati adottati dalla Commissione europea, e prima della loro entrata in vigore, Euronext pubblica una serie di modelli standardizzati pronti all'uso (European IPO Prospectus, European Growth Prospectus and European Follow-on Prospectus), a supporto degli emittenti e dei loro consulenti. Per snellire le procedure di ammissione, Euronext sta rivedendo il proprio Information Document, applicabile ai suoi MTF Euronext Growth ed Euronext Access, allineandolo al quadro normativo del EU Growth Prospectus e riducendone la lunghezza della metà.



Inoltre, Euronext sta lanciando la nuova piattaforma digitale MyEuronext, che fornisce un unico punto di accesso per le società che desiderano quotarsi e per i loro consulenti, in tutti i suoi mercati. La piattaforma semplifica i processi di ammissione, migliora l'efficienza operativa e riduce il rischio di esecuzione per tutti gli stakeholder, indipendentemente dal prodotto e dall'area geografica.



"Con l'implementazione del Listing Act, stiamo semplificando le procedure di ammissione e fornendo modelli standardizzati, introducendo al contempo un nuovo punto di accesso digitale per gli emittenti e i loro consulenti - ha commentato Mathieu Caron, Head of Primary Markets at Euronext - Insieme, queste iniziative renderanno il processo di quotazione più efficiente e accessibile, contribuendo al continuo rafforzamento dei mercati dei capitali europei".

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