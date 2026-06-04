Reno de Medici, Apollo cederà il controllo agli obbligazionisti

(Teleborsa) - Apollo Global Management cederà il controllo di Reno de Medici, azienda produttrice di cartone per imballaggi utilizzando fibre riciclate, ai suoi obbligazionisti, nell'ambito di una ristrutturazione del debito. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda.



La società di private equity statunitense aveva acquisito una quota di controllo dell'azienda nel 2021.



Apollo, l'azienda italiana di imballaggi e un gruppo di detentori delle sue obbligazioni da 600 milioni di euro hanno raggiunto un accordo preliminare che prevede che questi ultimi convertiranno parte della loro esposizione in una partecipazione azionaria di maggioranza nell'azienda. Gli obbligazionisti inietteranno anche nuovi fondi per garantire la continuità aziendale.



Reno de Medici è in trattative con i suoi creditori da mesi, dopo essere stata colpita da elevati costi delle materie prime e fissi, che a loro volta hanno inciso sulla sua performance operativa.



Le negoziazioni sul debito si concentreranno ora sul coinvolgimento dei finanziatori della linea di credito revolving da 145 milioni di Reno de Medici, hanno affermato le fonti.





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