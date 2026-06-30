Borse europee positive con inflazione tedesca e italiana in decelerazione

(Teleborsa) - Seduta positiva per Piazza Affari, con l'indice FTSE MIB che risulta il migliore in Europa da inizio anno con un rialzo di circa il 15%. Oggi l'attenzione è rivolta ai dati sull'inflazione, con l'inatteso rapido calo dei prezzi energetici dell'ultima settimana che ha ulteriormente allentato la pressione per un rialzo dei tassi da parte della BCE il mese prossimo, anche se le attese sono per un altro aumento del costo del denaro più avanti nell'anno. Il sentiment resta favorito dagli acquisti sui titoli legati all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori, che continuano a rappresentare uno dei principali driver del mercato europeo, nonostante le recenti prese di profitto.



Sul fronte macroeconomico, in Italia l'inflazione armonizzata di giugno è cresciuta del +3,1% su anno, in calo da +3,2% precedente e atteso, con il rallentamento dovuto alla decelerazione degli alimentari non lavorati e dei servizi (ricreativi e di trasporto). In Germania, l'inflazione armonizzata di giugno è rallentato a +2,4% su anno da +2,7% (contro +2,5% atteso), riflettendo il calo dei prezzi globali del petrolio. Nel Regno Unito, il PIL nel primo trimestre è cresciuto dello +0,9% su anno (contro +1,1% precedente e atteso).



Tra i banchieri centrali che hanno parlato questa mattina, il tedesco Joachim Nagel ha detto che è ancora troppo presto perché la BCE prenda una decisione in merito ai rialzi dei tassi di riferimento, ma è probabile che l'inflazione rimanga a livelli elevati; Philip Lane, capo economista della BCE, ha detto che "per quanto riguarda l’impulso inflazionistico complessivo, il fatto che i prezzi del petrolio rimarrano forse per un paio d'anni al di sopra del livello prebellico rappresenta essenzialmente un fattore di aumento dei costi per l'economia". Cresce l'attesa per il momento clou del forum BCE di Sintra, con il panel con Lagarde e Warsh che si terrà domani.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.042,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,20%.



Lieve calo dello spread , che scende a +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,58%.



Tra le principali Borse europee sostenuta Francoforte , con un discreto guadagno dell'1,14%, bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,48%, e incolore Parigi , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,81%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.227 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star (+1,09%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Avio , che vanta un incisivo incremento del 6,07%. Buoni spunti su Saipem , che mostra un ampio vantaggio del 3,41%. Ben impostata Nexi , che mostra un incremento del 3,15%. Tonica Unipol che evidenzia un bel vantaggio del 2,87%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin , che continua la seduta con -3,03%. Si concentrano le vendite su Moncler , che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su Italgas , che registra un ribasso dell'1,84%. Seduta negativa per Brunello Cucinelli , che mostra una perdita dell'1,57%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Carel Industries (+5,18%), Banca Ifis (+5,07%), BFF Bank (+4,45%) e WIIT (+4,30%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico , che ottiene -6,43%. Sotto pressione Juventus , che accusa un calo dell'1,93%. Piccola perdita per Ferragamo , che scambia con un -1,19%. Tentenna Moltiply Group , che cede l'1,01%.

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