FTSE MIB verso rialzo del 15% nel primo semestre. Oggi focus su inflazione

La giornata in Borsa

(Teleborsa) - Seduta positiva per Piazza Affari, con l'indice FTSE MIB che risulta il migliore in Europa da inizio anno con un rialzo di circa il 15%. Oggi l'attenzione è rivolta ai dati sull'inflazione, con l'inatteso rapido calo dei prezzi energetici dell'ultima settimana che ha ulteriormente allentato la pressione per un rialzo dei tassi da parte della BCE il mese prossimo, anche se le attese sono per un rialzo successivamente.



L'inflazione in Italia è stata in contenuta decelerazione tendenziale a giugno, secondo i dati diffusi stamattina dall'Istat; in particolare, ha registrato una variazione nulla su mese e del 3,0% su anno, contro attese pari rispettivamente a 0,2% e 3,1%, dopo il +0,4% congiunturale e il +3,2% annuo del mese precedente. In Francia, i prezzi al consumo sono aumentati meno del previsto a giugno (tasso di inflazione armonizzato al 2% su base annua).



Tra i banchieri centrali che hanno parlato questa mattina, il tedesco Joachim Nagel ha detto che è ancora troppo presto perché la BCE prenda una decisione in merito ai rialzi dei tassi di riferimento, ma è probabile che l'inflazione rimanga a livelli elevati; Philip Lane, capo economista della BCE, ha detto che "per quanto riguarda l’impulso inflazionistico complessivo, il fatto che i prezzi del petrolio rimarrano forse per un paio d'anni al di sopra del livello prebellico rappresenta essenzialmente un fattore di aumento dei costi per l'economia".



L' Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.031,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,99 dollari per barile.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +71 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.



Nello scenario borsistico europeo in primo piano Francoforte , che mostra un forte aumento dell'1,54%, bilancio decisamente positivo per Londra , che vanta un progresso dell'1,20%, e seduta senza slancio per Parigi , che riflette un moderato aumento dello 0,54%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,11%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,09%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+1,35%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Avio , con un importante progresso del 4,72%. In evidenza Saipem , che mostra un forte incremento del 4,40%. Buona performance per Unipol , che cresce del 2,95%. Sostenuta Nexi , con un discreto guadagno del 2,63%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit , che continua la seduta con -1,56%. Piccola perdita per Campari , che scambia con un -0,95%. Tentenna Italgas , che cede lo 0,87%. Sostanzialmente debole Moncler , che registra una flessione dello 0,86%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+6,02%), Banca Ifis (+4,58%), LU-VE Group (+4,53%) e Cembre (+3,86%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico , che continua la seduta con -5,80%. Sotto pressione Moltiply Group , con un forte ribasso dell'1,88%.

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